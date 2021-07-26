واشنطن – أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي عن تعيين النائب الجمهوري آدم كينزنغر المعارض للرئيس السابق دونالد ترامب في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة باقتحام مبنى الكابيتول.

وأوضحت بيلوسي في بيان لها أنه تم تعيين النائب الجمهوري آدم كينزنغر (عن إلينوي) في اللجنة الخاصة للتحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي، بعد تعيين النائبة الجمهورية ليز تشيني سابقا في اللجنة.

وكان كينزنغر وتشيني من بين مجموعة من 10 أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأمريكي صوتوا في يناير لمساءلة ترامب حول أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

ويأتي موقف بيلوسي بعد سجال حول تشكيل اللجنة سجل هذا الأسبوع بينها وبين زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي.

وكان مكارثي قد أعلن الأربعاء أن أيا من النواب الجمهوريين الذين اقترح تعيينهم في لجنة التحقيق لن يشارك فيها، بعدما رفضت بيلوسي اثنين منهم هما من أشد المدافعين عن ترامب.

وتم تحديد يوم الثلاثاء موعدا لعقد أولى جلسات هذه اللجنة التي منحت صلاحية استدعاء الشهود وطلب الحصول على وثائق.

المصدر: “تاس” + “أ ف ب”