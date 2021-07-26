حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد “طوكيو 2020”.. بينها 4 عربية

حصيلة اليوم الثالث لميداليات أولمبياد “طوكيو 2020”.. بينها 4 عربية

طوكيو – شهد اليوم الثالث من المنافسات على ميداليات النسخة الـ32 لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020″، تتويج العرب بأربع ميداليات، واحدة فضية و3 برونزية.

وأهدى لاعب التايكواندو الأردني صالح الشرباتي البالغ 22 عاما أول ميدالية لبلاده في هذه الدورة، عندما اكتفى بالميدالية الفضية لفئة وزن تحت 80 كلغ بعد خسارته في النهائي بنتيجة 20-9 أمام الروسي مكسيم خرامتسوف الذي توج بالذهبية، فيما أحرز الميدالية البرونزية المصري سيف عيسى.

وأحرزت لاعبة التايكواندو المصرية هداية ملاك الميدالية البرونزية بعد تفوقها على منافستها الأمريكية بايجي مكفيرسون بنتيجة 17-6 في فئة تحت 67 كغ.

وأحرز الكويتي عبد الله الرشيدي البالغ 57 عاما الميدالية البرونزية في مسابقة الرماية (سكيت) بعد أن حقق 46 نقطة، وراء الأمريكي فينسينت هانكوك المتوج بالذهبية برصيد 59 نقطة (رقم أولمبي) والدنماركي ياسبير هانسين صاحب الفضية (55 نقطة).

وأصبح رصيد العرب في أولمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات، فبالإضافة لميداليات اليوم الأربع حققت تونس في اليومين السابقين ميداليتين واحدة ذهبية وأخرى فضية.

وأحرز الرياضيون الروس، الذين يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، اليوم، 3 ذهبيات وفضية واحدة وبرونزية واحدة لتصعد روسيا إلى المركز الرابع على سلم الترتيب برصيد 12 ميدالية ( 4 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات).

وفي ما يلي الترتيب العام لأولمبياد “طوكيو 2020″، بعد منافسات يوم الاثنين 26 يوليو 2021:

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المصدر: olympics.com