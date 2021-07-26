دبلوماسي صيني: البعض في أمريكا يرون أن الصين “عدو وهمي” وسبب التوترات

دبلوماسي صيني: البعض في أمريكا يرون أن الصين “عدو وهمي” وسبب التوترات

الصين – أوضح دبلوماسي صيني رفيع المستوى إن البعض في الولايات المتحدة ينظرون إلى الصين على أنها “عدو وهمي” وإن هذا هو السبب الرئيسي للتوترات بين البلدين.

ووفقا لتقرير بثه التلفزيون الحكومي الصيني اليوم الاثنين فقد أدلى، شيه فنغ، نائب وزير الخارجية الصيني، بهذه التصريحات خلال اجتماع مع نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان.

وكانت شيرمان قد وصلت إلى مدينة تيانجين بشرق الصين لإجراء محادثات مع شيه ووزير الخارجية الصيني، وانغ يي، يوم الأحد.

وحذر وانغ قبل يوم من وصولها من أن الصين لن تقبل بتفوق الولايات المتحدة في العلاقات بين البلدين.

وحدد مسؤولون أمريكيون كبار يوم السبت الخطوط العريضة لموقف شيرمان المتوقع خلال المحادثات في الصين قائلين إن الولايات المتحدة ترحب بالمنافسة مع بكين، لكنها ستصر على تكافؤ الفرص لتجنب النزاعات.

ومن المتوقع أن تواصل شيرمان المحادثات في تيانجين اليوم الاثنين قبل سفرها إلى جنيف لترأس وفدا أمريكيا في محادثات الحد من الأسلحة النووية مع روسيا، يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز