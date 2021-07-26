طوكيو – أحرزت الروسية، صوفيا بوزدنياكوفا، الميدالية الذهبية في مسابقة مبارزة السيف، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020” اليوم الاثنين.

وجاء تتويج بوزدنياكوفا بعد فوزها في النهائي على مواطنتها فيكتوريا فيليكايا (التي اكتفت بالفضية) بنتيجة 15 -11.

وأهدت بوزدنياكوفا الذهبية الثانية لمنتخب بلادها، الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية.

وأصبح في رصيد روسيا حتى الآن في أولمبياد طوكيو 10 ميداليات ملونة (ذهبيتان و5 فضيات و3 برونزيات).

وكانت الروسية فيتالينا باتساراشكينا قد توجت أمس الأحد بالذهبية الأولى لروسيا، وذلك في مسابقة مسدس الهواء المضغوط من مسافة 10 أمتار، بعدما حققت (240.3) نقطة، تاركة الميدالية الفضية للبلغارية أنتوانيتا كوستادينوفا (239.4 نقطة)، بينما اكتفت الصينية جيانغ رانكسين بالميدالية البرونزية، بعد أن حلت ثالثة بنتيجة (218 نقطة).

المصدر: rsport.ria.ru