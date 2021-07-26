الولايات المتحدة – تمكن علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة من قتل 95-100 بالمئة من خلايا سرطان الثدي.

وتشير مجلة Science Translational Medicine، إلى أن علماء الجامعة، ابتكروا عقار ErSO الذي يقتل جميع الأورام الأولية والنقائل. وقد أظهرت الاختبارات التي أجريت في المختبر على الفئران، أنها تتحمل حتى الجرعات الكبيرة من هذا العقار. وأن عدد الخلايا السرطانية تقلص في المتوسط بعد مضي بضعة أيام على بداية الاختبار بنسبة 99 بالمئة.

وتكمن السمات الفريدة لهذا العقار في عدم وجود أي آثار جانبية له، وتعتمد فعالية ErSO على مستقبلات هرمون الاستروجين الموجودة في غالبية أورام الثدي. وعند التحام العقار بها، ينشط المسار الخلوي a-UPR، الذي يهيئ الخلايا المصابة للنمو السريع ويحميها من الاجهاد.

ويقول عالم الكيمياء الحيوية ديفيد شابيرو، “حتى عند نجاة بضع خلايا سرطانية من تأثير العقار، ما يسمح بنمو الأورام خلال بضعة أشهر، تبقى هذه الأورام حساسة جدا للعقار ويمكن القضاء عليها باستخدام العقار مرة ثانية”.

ويخطط الباحثون لاختبار فعالية الدواء على البشر وما إذا كان هذا العقار فعالا ضد أنواع أخرى من السرطان.

المصدر: نوفوستي