في الكونغو.. شرطي يقتل طالبا لعدم ارتدائه كمامة (صورة)

في الكونغو.. شرطي يقتل طالبا لعدم ارتدائه كمامة (صورة)

الكونغو – أقدم شرطي في جمهورية الكونغو الديمقراطية على قتل طالب لعدم ارتدائه كمامة أثناء تصويره مقطع فيديو في شوارع العاصمة كينشاسا.

وقال باسيان أوديا الذي كان حاضرا خلال الحادث: “كان صديقنا أونوري شاما وهو طالب في كلية الآداب في جامعة كينشاسا، يصور مقطع فيديو كجزء من متطلبات الأعمال التطبيقية في التمثيل”.

وأضاف: “طلب منه شرطي وضع كمامة أثناء التصوير. ورغم تفسيراته (شاما) وبعد أن أراه الكمامة، غضب الشرطي الذي كان يتوقع أن يعرض عليه المال واتهمه بالمقاومة وأطلق عليه النار من مسافة قريبة”.

وقال قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونغو لوكالة “فرانس برس” إن “الشرطي المسؤول عن حادث إطلاق النار هرب وشرطة المدينة تبحث عنه”.

وأشار إلى أن “الشرطة أوقفت شرطيين كانا حاضرين أثناء الحادث الذي حصل بسبب زميلهما غير المسؤول، وكذلك رئيس مركز شرطة محلي”.

ووضع الكمامة أمر إلزامي في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مع تغريم المخالفين 10 آلاف فرنك كونغولي (خمسة دولارات).

وقال كاسونغو “البحث مستمر للعثور على الشرطي الهارب”.

وفي كينشاسا، تُتهم الشرطة بانتظام بالمضايقة وبالاحتفاظ بالأموال التي يجمعونها من المخالفين الذين لا يضعون كمامة.

وسجّلت جمهورية الكونغو الديموقراطية 47786 إصابة بفيروس كورونا المستجد و1021 وفاة منذ بداية الوباء.

وعلقت حملة التلقيح في البلاد يوم 10 يوليو/تموز لأن لقاحات أسترازينيكا المخزنة انتهت صلاحيتها.

المصدر: “أ ف ب”