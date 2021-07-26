فنلندا – اعتبر قائد البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، أن حضور المجموعة البحرية الإيرانية المؤلفة من المدمرة “سهند” والسفينة اللوجستية “مكران” في خليج فنلندا “حدث تاريخي”.

وقال خانزادي، في تصريح أدلى به أمس تعليقا على حضور المجموعة البحرية الإيرانية خليج فنلندا: “إن هذا النجاح يعني فتح أبواب بحري الشمال وفنلندا أمام أسطول القوة البحرية الإيرانية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف خانزادي، الذي وصل السبت على رأس وفد إيراني إلى ميناء سان بطرسبورغ تلبية لدعوة من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، لحضور الاستعراض البحري للقوة البحرية الروسية، أن المجموعة البحرية الإيرانية دخلت خلال مسارها الطويل مناطق استراتيجية في العالم وهو ما لم يسبق في تاريخ البلاد.

وتابع أن المجموعة البحرية الإيرانية كانت قد انطلقت قبل عدة أشهر والآن وصلت إلى بحر فنلندا ومياه سان بطرسبورغ.

وأوضح أنه سيجري لقاءات خلال الزيارة مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين الروس ونظرائه من الدول الأخرى المشاركة في الاستعراض.

ووصلت المجموعة البحرية الإيرانية المؤلفة من المدمرة “سهند” والسفينة اللوجستية “مكران” إلى ميناء سان بطرسبورغ للمشاركة في استعراض القوة البحرية الروسية الذي أقيم الأحد بمشاركة 54 سفينة حربية بمناسبة الذكرى الـ325 لتأسيس الأسطول الروسي.

المصدر: “إرنا” + وكالات