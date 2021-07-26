ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط عن قناعته بضرورة أن ينأى كافة السياسيين الليبيين بأنفسهم عن الإدلاء بأي رؤية أو تقييم للأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس.

قزيط وفي تصريح نقلته قناة “ليبيا 218” اليوم الإثنين قال: ما يحدث في تونس شأنٌ داخلي تونسي، ولا يمكننا إلا أن نتمنى السلامة والاستقرار للبلاد التونسي والشعب التونسي الشقيق.

وأضاف: “نحن في ليبيا لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم أي تقييم بخصوص ما يجري في الدول أخرى”.

وحث قزيط كل السياسيين في ليبيا على أن يحتفظوا بآرائهم وتقييماتهم، وأن يتركوا الشعب التونسي يُحدد خياراته ومصائره.