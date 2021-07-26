ليبيا – أكد عضو لجنة النواب لوضع تشريعات الانتخابات مفتاح كويدير أن اجتماع أعضاء النواب والمفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد في إيطاليا تحت إشراف البعثة الأممية سيخصص لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق ما توفر من معلومات حتى الآن.

كويدير وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس السبت، أوضح أن مقترح القانون سيعرض على أعضاء النواب للموافقة عليه أو رفضه.

وأشار إلى أن المفوضية باعتبارها إحدى مؤسسات مجلس النواب تقدم مقترحها ورأيها الفني، ومجلس النواب هو من يقرر مدى الحاجة لإصدار قانون من عدمه، ودور البعثة الإشراف فقط.