ليبيا – وصف مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو الإقبال على الحملة الاستثنائية الحالية في طرابلس ضد فيروس كورونا بـ”الممتاز”، لافتًا إلى أن معدل التطعيمات يوميًا يفوق 7000 جرعة.

سيمو وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الإثنين، أشار إلى أن إدارة التطيعمات خصصت لبلدية طرابلس قرابة 40 ألف جرعة من اللقاح بعد تزايد انتشار الفيروس، وإجمالي عدد المستفيدين من اللقاح في ليبيا قارب 600 ألف مواطن.

وأضاف: “ننتظر الإفراج عن شحنة اللقاح الروسي البالغة 500 ألف جرعة من الرقابة على الأدوية، وسنباشر توزيعها على المدن حال الحصول على الإذن”، متوقعًا وصول شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك بكمية تصل إلى نصف مليون نهاية هذا الأسبوع، وفق تصريحات الحكومة.

سميو أكد على ضرورة أن ينتظر المتعافين من فيروس كورونا من 3 إلى 6 أشهر قبل الحصول على اللقاح، فالجسم في مرحلة بناء مناعة طبيعية وهذا أفضل من التلقيح، ولا ضرر على من لا يعلم بإصابته بالفيروس من أخذه للقاح، على حد تعبيره.