نيجيريا – أعلن قس يشارك في مفاوضات لإطلاق سراح تلاميذ خطفهم مسلحون بعد مداهمة مدرسة في شمال نيجيريا في وقت سابق هذا الشهر، أن الخاطفين أفرجوا عن 28 تلميذا لكنهم ما زالوا يحتجزون 81 آخرين.

وكان الهجوم على مدرسة “بيثيل بابتيست” الثانوية الذي وقع في ولاية كادونا هو العاشر من بين عمليات الخطف الجماعي لتلاميذ المدارس منذ ديسمبر الماضي في شمال غرب نيجيريا على يد مسلحين متشددين ثم على يد عصابات إجرامية في الآونة الأخيرة.

وتم الإفراج عن دفعة أولى من 28 تلميذا بعد يومين من الهجوم. وقال أولياء أمور لـ “رويترز” إن المدرسة تضم 180 تلميذا ووقع الهجوم أثناء امتحانات.

وقال القس جوزيف هاياب للوكالة عبر الهاتف “تم إطلاق سراح 28 تلميذا هذا الصباح.. كان عدد لا بأس به من التلاميذ قد تمكن من الهرب من قبل.. لكن لا يزال 81 رهن الاحتجاز”.

وأرجعت السلطات النيجيرية عمليات الخطف إلى من تسميهم قطاع طرق مسلحين يسعون للحصول على فدى.

ولم يتسن بعد الوصول إلى الشرطة ومفوض الأمن الداخلي والشؤون الداخلية بولاية كادونا للتعليق.

المصدر : رويترز