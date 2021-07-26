أبوظبي – أغلقت معظم بورصات الخليج امس مع استئناف نشاطها عقب عطلة عيد الأضحى الطويلة وسجلت بورصة أبوظبي مستوى قياسيا مرتفعا.

وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي 0.8 بالمئة وصعد سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة وكسب سهم شركة التعدين العربية السعودية أكثر من خمسة بالمئة.

وزاد سهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2.2 بالمئة بعد الإعلان عن استكمال جميع أعمال الصيانة اللازمة واستئناف العمل بمصانع الشركة.

وعقب الإغلاق أعلنت الشركة عن زيادة حادة لصافي الربح الفصلي.

وأغلق مؤشر دبي على صعود 1.1 بالمئة بفضل صعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 3.1 بالمئة قبل اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء لمناقشة البيانات المالية للنصف الأول من العام.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر الرئيسي 0.7 بالمئة وصعد سهم اتصالات 0.7 بالمئة وبنك أبوظبي الإسلامي 2.1 بالمئة، ويجتمع مجلس إدارة الأخير يوم الأربعاء لمناقشة أرباح الربع الثاني وإقرارها.

كما قفز سهم دانة غاز 2.5 بالمئة بعدما فازت شركة الطاقة في دعوى تحكيم بشأن بيع أصولها في مصر.

وفي أبريل قالت دانة غاز إن “آي.بي.آر” الوسطاني للبترول المحدودة، التابعة لمجموعة “آي.بي.آر” للطاقة، طلبت التحكيم بعد إلغاء دانة بيع أصولها للنفط والغاز في مصر.

وكسب المؤشر القطري 0.8 بالمئة وزاد سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، ومصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة لكل منهما.

المصدر: “رويترز”