ليبيا – ضمن الزيارة التي قام بها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والوفد الوزاري المرافق له لمدينة سبها أمس الأحد، قام وزير الداخلية عميد خالد التيجاني بزيارة تفقدية لمديرية أمن سبها.

وزير الداخلية عقد وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة اجتماع موسع بمقر مديرية الأمن مع مدير وأعضاء المديرية بحضور رؤساء فروع أجهزة وإدارات وزارة الداخلية بالمنطقة الجنوبية، وتم خلاله استعراض الاوضاع الامنية داخل مدينة سبها ومناطق الجنوب.

وتم مناقشة عدد من المواضيع التي تخص الوضع الأمني داخل المدينة والجهود التي تقوم بها المديرية، وكذلك المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بها وسبل دعمها، من أجل النهوض بالمؤسسة الأمنية في الجنوب عامة.