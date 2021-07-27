ليبيا – أعربت عضو المجلس البلدي سرت هنية أبو خريص عن انزعاجها الشديد لسوء الوضع الوبائي في المدينة وضعف الاستعدادات لمجابهة جائحة كورونا.

أبو خريص أوضحت في تصريحات تناقلتها وسائل الصحافة والإعلام وتابعتها صحيفة المرصد عقب زيارتها إلى قسم العزل في مدينة سرت أن القسم يعاني نقصًا في العناصر الطبية والتمريض، والمعدات الطبية لاستقبال المصابين، وقلة أسطوانات الأكسجين، مع وجود حالات مرضية تحتاج إلى أسطوانتين يوميًا.

وأكدت أبو خريص وفاة حالتين بسبب نقص الأكسجين، وهو ما يحتم قيام وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الإمداد الطبي بالوقوف مع مدينة سرت، وتوفير ما يلزم لقسم العزل فيها. داعية أهالي المدينة لمنع التجمعات والمناسبات الاجتماعية وغيرها واتباع إجراءات احترازية للوقاية من الجائحة.