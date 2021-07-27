طوكيو – سجلت السباحة الأسترالية، كايلي ماكيون، رقما أولمبيا، محرزة ذهبية سباق 100 متر على الظهر، اليوم الثلاثاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

وكانت ماكيون (20 عاما) على بعد 0.02 ثانية فقط من معادلة رقمها القياسي العالمي، مسجلة 57.45 ثانية، متقدمة على الكندية كايلي ماس (57.72 ثانية)، والأمريكية ريغان سميث (58.05 ثانية).

وقالت ماكيون التي حطمت الرقم الأولمبي: “كانت ساقاي تؤلمانني بالتأكيد في آخر 20 مترا”.

وتابعت: “ليس بالضرورة ما مررت به (عانت في تحضيراتها للألعاب بعد وفاة والدها بسرطان دماغي)، كل شخص يعيش مسارا خاصا به، وصودف أن مساري كان قاسيا جدا. لم أكن لأتواجد هنا دون أن يحدث كل ذلك”.

وتهدف ماكيون إلى إحراز ذهبية سباق 200 متر سباحة على الظهر، بعد تسجيلها أخيرا رابع أسرع وقت في التاريخ.

المصدر: أ ف ب