طوكيو – حققت روسيا ثنائية في سباق 100 متر سباحة على الظهر، بعد احتلال يفغيني ريلوف، وكليمنت كوليسنيكوف، المركزين الأول والثاني، اليوم الثلاثاء، ضمن أولمبيا طوكيو.

وسجل ريلوف (24 عاما) زمنا قدره 51.98 ثانية، متقدما على كوليسنيكوف (52.00 ثانية)، وحامل اللقب الأمريكي راين مورفي (52.19 ثانية).

وهذه هي أول مرة منذ أولمبياد موسكو 1980، يفشل فيها سباح أمريكي بحصد ذهبية أو فضية السباق.

ولم يكن ريلوف، بعيدا عن الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مورفي (51.85 ثانية).

وأضاف ريلوف هذه الذهبية إلى البرونزية التي أحرزها في ريو 2016، وذهبيتين في بطولة العالم عامي 2017 و2019 ، وكلها في سباق 200 متر على الظهرا.

المصدر: وكالات