طوكيو – منحت فلورا دافي من برمودا، بلادها أول ذهبية في تاريخ الألعاب الأولمبية الصيفية، بعدما توجت اليوم الثلاثاء، بلقب الترياثلون للسيدات في أولمبياد طوكيو.

وقطعت دافي خط الوصول، بزمن 1:55:36 ساعة، متقدمة على البريطانية جورجيا تايلور براون، التي خطفت الفضية (1:56:50)، والأمريكية كايتي زافيرس، الفائزة بالبرونزية (1:57:03).

وباتت برمودا، أصغر بلد من حيث عدد السكان (قرابة 70 ألف نسمة)، يحقق ميدالية ذهبية في الأولمبياد الصيفي.

وبالنسبة لدافي، كانت هذه الميدالية بمثابة مكافأة لها، بعد الإصابات المستمرة وتشخيصها بفقر الدم في عام 2013.

وكانت دافي، اعتزلت الرياضة بعد أن فشلت في الوصول إلى خط النهاية في أولمبياد بكين 2008، وبدأت العمل في متجر في برمودا، قبل أن تعود إلى الرياضة بعد إكمالها الدراسة وحصولها على شهادة.

المصدر: أ ف ب