ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي مختار الجدال أن ما حدث في تونس زلزال ضد الإخوان، سيكون له ارتداد قوي على إخوان ليبيا.

الجدال في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء أعرب عن اعتقاده أنه إذا ما نجح التونسيون في استكمال استئصال الإخوان وتحجيم دورهم السياسي، فسيؤدي ذلك إلى قيام الليبيين بنفس المهمة التي قد يراها البعض صعبة، وربما سيكون ذلك في ديسمبر المقبل من خلال صناديق الانتخابات إذا ما وصلنا إليها، التي يبدو إنها الفرصة السانحة لاستئصالهم من ليبيا.

وأضاف أن دعم الأخوان في تونس يأتيهم من تركيا وقطر عبر استثماراتهم في تونس نفسها، أما دعم الإخوان في ليبيا فيأتي تحت ستار تحويل أموال الدعم العلاجي لمصحات بعينها، وكذلك عبر استيراد السلع التونسية عن طريق الشركات الإخوانية المستفيدة، لذا لا أعتقد إن دعم الإخوان الليبيين سيتوقف.