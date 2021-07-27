فلسطين – أعطت البلدية الإسرائيلية مهلة حتى الساعة الواحدة من ظهرا اليوم (بالتوقيت المحلي)، لفض خيام الاعتصام التضامني مع أهالي الشيخ جراح، مخطرة بهدم الخيام.

ووزعت البلدية إخطارا بهدم الخيام التي يتواجد بها المساندون والمتضامنون مع أهالي الشيخ جراح، المهددين بالتهجير والطرد من منازلهم لصالح المستوطنين.

وجاء في إخطار بلدية الاحتلال أنه سيتم هدم الخيام في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

وانطلقت دعوات فلسطينية للتواجد في الحي بتمام الساعة الواحدة ظهرا، رفضا لقرار البلدية بهدم الخيام.

المصدر: RT + “عرب 48”