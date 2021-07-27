ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب محمد العباني أن انفلات الأمن وزعزعة الاستقرار في ليبيا كان سببه مجلس الأمن الذي أسقط النظام السياسي باستخدام قوة السلاح.

العباني قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن استمرار الانفلات الأمني هو بسبب الانتشار المفرط للسلاح، وتكوين الجماعات المسلحة بدعم من بعض الدول، كقطر مثلًا؛ مما أوجد بيئة ملائمة لنشأة التيارات الإرهابية والإسلامية وأتاح لها الفرصة للإنتشار والتغول في مفاصل الدولة، وإحكام قبضتها على بعض بعض المناطق والمدن، ومما زاد الطين بلة تدخل القوات المسلحة الأجنبية والمرتزقة على الأرض، مما زاد المشهد تعقيدًا.

وأشار إلى أن إعادة ضبط إيقاع الأمن والاستقرار ليس بعزيز إن صدقت النوايا، فوقف إطلاق النار ولجنة 5+5 وحكومة الوحدة الوطنية، والرئاسي الجديد، ربما تكون الفرصة متاحة لهم أكثر من غيرهم للقيام بدور أكبر في ليبيا لعدة أسباب، أهمها ما تحظى به من قبول لدى كافة أطراف الصراع.

وتابع: “وذلك لو أخذنا بعين الإعتبار أن ما يدور في ليبيا هو صراع على الثروة ونهب المال العام، وتغلغل الإخوان في مفاصل الدولة وليس صراعًا سياسيًا”.

كما أكد على أن خلق مؤسسة عسكرية قوية من خلال دعم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية يمكن أن ينهي الوجود المسلح والمتمثل في تعدد الجماعات المسلحة الممتشقة للسلاح، ويمكنها من القضاء على الإرهاب والتطرف وتحقيق الاستقرار والمساعدة في حفظ الأمن، ولعلّ تعيين وزير للدفاع سيكون له الأثر الكبير والبارز في تحقيق ما تم الذهاب إليه، بحسب قوله.