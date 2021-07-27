ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع رئيس الكونغو برازافيل دينيس ساسو لتدارس آخر المستجدات السياسية في ليبيا.

بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى حضور رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء حسين العائب اللقاء، الذي أثنى خلاله ساسو على الجهود التي بذلها رئيس المجلس الرئاسي لدعم المصالحة الوطنية والاستقرار في ليبيا.

بدوره جدد المنفي التزام المجلس الرئاسي بدعم المسار الانتخابي وكافة الاستحقاقات القادمة ومشروع المصالحة وعمل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة، مطالبًا الاتحاد الإفريقي بتقديم المزيد من الدعم الفعال لجهود السلم والمصالحة في ليبيا، وتعزيز نتائج مبادرات البلدان المجاورة لإنهاء الأزمة الليبية.

وشدد المنفي على ضرورة التنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والاتحاد الإفريقي لحلحلة كافة القضايا العالقة، داعيًا الاتحاد لمد يد العون لليبيا لتحقيق الأمن والاستقرار لينعكس على المنطقة والقارة الإفريقية بشكل عام.