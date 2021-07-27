ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي في تونس محسن النابتي إن الوجود التركي بات مهددًا في ليبيا بعد نجاح الشعب التونسي في إسقاط حركة النهضة والإخوان.

النابتي أضاف في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أن “سقوط إخوان ليبيا سيكون سهلًا بعد قطع الإمدادات التركية والغربية والأسلحة، التي كانت تمر من الجنوب التونسي عبر إخوان النهضة”، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك ستعود تونس وليبيا للاستقرار، وستنتهي الحرب في ليبيا.

وتابع: “بذلك سيغلق قوس الفوضى الذي فتحه الإخوان عبر تونس وأريد به تفكيك دول الشمال الإفريقي وبعثرة المنطقة بشكل كامل. سقوطهم في تونس سيكون له تأثير على وجودهم في بقية الأقطار العربية”.