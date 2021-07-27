الأردن – بعد عقد من الزمن بدأ، الثلاثاء، تشغيل الباص السريع في الأردن بمرحلته الأولى، حيث ستبدأ المرحلة بتحميل الركاب عبر مسار ينطلق من محطة ركاب صويلح باتجاه شارع الملكة رانيا مرورا بدوار المدينة الرياضية ومن ثم الاتجاه إلى الدوار الخامس وصولا إلى محطة رأس العين.

وكان الناطق الإعلامي لأمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة قد كشف في تصريح سابق لقناة لرؤيا أنه سيتم تشغيل الباص السريع في المرحلة الأولى في المسار الذي اكتملت أعمال البنية التحتية فيه، وسيعمل على نقل الركاب خلال تلك المرحلة، مؤكداً أن العمل في المراحل الأخرى يتم على قدم وساق، وذلك لتشغيل الباص السريع بشكل كامل في موعده المحدد.

وبين أن المسار الأول سيشهد تشغيل تجريبي للباص السريع، سيكون فيها نقل الركاب بدء من محطة ركاب صويلح وحتى اشارة الدوريات الخارجية، شارع الملكة رانيا العبدالله، دوار المدينة الرياضية، وادي صقرة، شارع الشريف ناصر بن جميل، الدوار الخامس، وادي عبدون، وصولاً الى محطة المتحف في راس العين.

وختم أنه خلال هذه الفترة سيتم تدريب السائقين على مسار الباص السريع، مؤكداً على صحة الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : قناة رؤيا