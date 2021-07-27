ليبيا – أعلن الرئيس السابق لمؤسسة الإعلام الصحفي محمد بعيو تأييده الكامل لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد التي سحبت البساط من تحت جماعة الإخوان.

بعيو كتب في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد: “حتى لو أصدر القرضاوي واتحاد علماء متأسلمي الدولار وحزب أردوغان والمشري وصوان ألف ألف بيان فلن تعود تونس إلى سلطة الإخوان”.

واضاف بالقول: “وسينتهون في كل مكان، قضي الأمر ودار الزمان، ولا عزاء لعبيد السلطان”.

واختتم بعيو بالقول :” انتهى زمن الغفلة والسذاجة الذي كانت فيه قناة الجزيرة الإخوانية المرتزقة من قطر تستطيع تهييج الشعوب وتخريب الدول وإسقاط الأنظمة وتنصيب المتأخونين وذيولهم حكاماً..هذا أوان الوعي يا كهنة الزيف فقد ولّى زمان الغيبوبة”.