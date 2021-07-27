العراق – جددت الحكومة العراقية، امس التزامها بحماية أفراد قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في البلاد.

وبحسب البيان المشترك الصادر عن الدولتين، فإن “المناقشات بين الرئيس الأمريكي جون بايدن ورئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ركزت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة المدى التي حددتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وعلى القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك”.

وجدد الطرفان التأكيد على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الاستراتيجي.

وأكدت الولايات المتحدة من جديد احترامها لسيادة العراق والقوانين العراقية وتعهدت بمواصلة توفير الموارد التي يحتاجها للحفاظ على وحدة أراضيه.

كما أكدت حكومة العراق من جديد التزامها بحماية أفراد التحالف الدولي الذين يقدمون المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية.

وأشارت الحكومة العراقية وفقا للبيان، إلى أن “جميع قوات التحالف الدولي عملت في العراق بناء على دعوتها”.

وأكد الجانبان، أن “القواعد التي تستضيف أفراد الولايات المتحدة وأفراد التحالف الدولي الآخرين هي قواعد عراقية تدار وفق القوانين العراقية النافذة وليست قواعد أمريكية أو قواعد للتحالف الدولي، وإن وجود الأفراد الدوليين في العراق هو فقط لدعم حكومة العراق في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

المصدر: RT