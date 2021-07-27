ليبيا- أصدر المجلس البلدي غدامس بيانًا بشأن وصاياه إلى كافة المواطنين والجهات العامة والخاصة بالالتزام بعدد من التعليمات على خلفية تفشي وباء في عموم ليبيا.

وشدد البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه على وجوب التقيد بالتطبيق التام والكامل لقرار رئاسة وزراء حكومة الوحدة الوطنية، بشأن منع التجمعات، خاصة بالمقاهي والأسواق الأسبوعية، والتأكيد على ما سبق بشأن الأفراح والاقتصار على عدد محدود جدًا للحضور، بما لا يتجاوز الـ20 شخصا.

وأكد البيان إلزام المحلات والمخابز بالإجراءات الاحترازية للبائع والزبون، فضلًا عن أهمية التزام المصابين بالحجر المنزلي لمدة يحددها المختصون ومنع التجمعات والرحلات السياحية الجماعية، وغلق جميع المتنزهات والمسابح ومنع السباحة بعين الفرس.

وشددت التعليمات على وجوب قيام الشرطة السياحية بتطبيق منع السباحة بعين الفرس إلى حين إصدار إشعار آخر، مع غلق المقاهي والمطاعم والاقتصار على خدمة التوصيل والطلب، مهيبة بالجميع تحمل المسؤولية القانونية والأدبية تجاه هذه التعليمات.