طوكيو – توج الفريق الروسي للسيدات بذهبية الفرق في رياضة الجمباز اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020”.

وتمكن الفريق الروسي المكون من الرباعي: أنجيلينا ميلنيكوفا وليليا أخايموفا وفلاديسلافا أورازوفا وفيكتوريا ليستونوفا من حصد المركز الأول في مجموع المسابقات الأربع (حصان القفز والعارضتين مختلفتي الارتفاع وعارضة التوازن والحركات الأرضية) بعد أن جمع 169.528 نقطة، متفوقا على الفريق الأمريكي الذي حل وصيفا برصيد (166.096 نقطة) والفريق البريطاني الذي اكتفى بالميدالية البرونزية بعد أن حقق (164.096 نقطة).

وهذه الميدالية الذهبية الثانية بفرق الجمباز لمنتخب روسيا الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، بعد أن توج فريق روسيا للرجال بالذهبية أمس الاثنين.

وهي الذهبية الأولى لروسيا في تاريخها بفرق الجمباز للسيدات في الأولمبياد، وكان التتويج الأخير عام 1992 بفريق رابطة الدول المستقلة.

المصدر: rsport.ria.ru + تاس