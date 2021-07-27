الجزائر – حددت شركة “سوناطراك” الجزائرية سعر البيع الرسمي لخامها “المزيج الصحراوي” لتحميلات أغسطس إلى 25 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ.

ويأتي هذا بالمقارنة مع 35 سنتا للبرميل فوق برنت المؤرخ في يوليو.

وأضر تراجع أسعار النفط العالمية في السنوات الأخيرة بالمالية العامة الجزائرية بشدة، في ظل اعتماد 60 بالمئة من ميزانية الدولة على إيرادات تصدير الخام.

ودفع التراجع في الاحتياطيات الحكومة لتقليل الإنفاق على الاستيراد وترشيد الإنفاق على المشروعات الاستثمارية.

وتمكنت الحكومة حتى الآن من إبقاء مستويات الديون الخارجية منخفضة، واستبعدت مرارا التحول إلى الاقتراض من مؤسسات دولية.

المصدر: “رويترز”