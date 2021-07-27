ليبيا – كشفت الشركة العامة للكهرباء عن قيام مجموعة بالاعتداء على خط الترهوني وسرقة أسلاك كهربائية ضغط منخفض تقدر بـ2200 متر بدائرة توزيع عين زارة.

بيان صحفي صادر عن الشركة طالعته صحيفة المرصد أشار إلى سرقة 800 متر أسلاك ضغط عالٍ من خط أب وشحمة فرعية السطيل بدائرة توزيع النجيلة، بالإضافة إلى 600 متر أسلاك ضغط منخفض على خط سويسي، بدائرة توزيع غرب زليتن.

وتابع البيان: إن الاعتداء تم على خط بن غشير فرعية الجمرك وسرقة أسلاك ضغط منخفض تقدر بـ300 متر بدائرة التوزيع، ما تسبب بفصل التغذية وانقطاع الكهرباء عن بعض منازل المواطنين. داعيًا كافة الجهات الأمنية والقضائية لاتخاذ ما يلزم لردع المخربين والقضاء على هذه الظاهرة التي أرهقت كاهل الشركة.