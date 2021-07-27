إنجلترا – أضاف القصر الملكي البريطاني مؤخرا ابنة دوقي ساسكس إلى تسلسل العرش بشكل رسمي، بعد مرور حوالي شهرين على ولادة، ليليبت ديانا، طفلة الأمير هاري وميغان ماركل.

ولدت الطفلة في 4 يونيو الماضي في مستشفى سانتا باربرا الريفي في كاليفورنيا. خلف شقيقها الأكبر، أرشي هاريسون مونتباتن وندسور، وتحتل ليليبت المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش.

ووفقا لقصر باكنغهام، أدت ولادتها إلى تغيير خط الخلافة، مما أدى إلى انتقال الأمير أندرو، دوق يورك، إلى المركز التاسع في الترتيب.

واستغرق قصر باكنغهام 52 يوما لتحديث موقع الويب الذي يوضح بالتفصيل خط الخلافة.

من جهته أصدر كريس شيب، المحرر الملكي لقناة “آي تي ​​في”، حلقة من البودكاست “رويال روتا” يوم الجمعة لفت الانتباه إلى غياب ليليبت.

قائلا: “عليك أن تسأل ما الذي استغرقتهم كل هذه المدة الطويلة”. “كل ما عليهم فعله هو الضغط على زر الفقرة ووضع رقم مختلف”.

وأضاف، “لا بد أنهم فعلوا ذلك من قبل. لقد فعلوا ذلك من أجل أرشي. ومن الواضح أنهم فعلوا ذلك من أجل لويس عندما ولد.. أين ليليبت؟ يمكنني أن أسامحهم أسبوعا أو أسبوعين ، لكن شهرا؟”

ووفقا لصحيفة ديلي ميل ، تمت إضافة اسم آرشي بعد 15 يوما من ولادته في 6 مايو 2019 ، وتمت إضافة الأمير لويس، أصغر أبناء الأمير وليام وكيت ميدلتون، بعد 12 يوما من ولادته في 23 أبريل، 2018.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى Insider ، قال روبرت جوبسون ، مراسل العائلة المالكة ، إن تحديث الموقع “لا يحدث فرقا”.

وقال “بصفتها الابنة الشرعية لدوق ودوقة ساسكس، ـأتي ليليبت في المرتبة الثامنة في ترتيب ولاية العرش، بعد شقيقها أرشي”.

وأضاف جوبسون: “ما لم يكن هناك تشريع يمنع الأمير هاري من أخذ مكانه في تسلسل الخلافة ويندد بحقوق أطفاله” ، أو ما لم ينجب وليام وكيت طفلًا آخر، فإن ليليبت ستكون التالية في الصف.

من جهته قال نايجل كاوثورن ، مؤلف لـ Insider إنه قد تكون هناك عدة أسباب لاستغراق قصر باكنغهام ما يقرب من شهرين لتحديث خط الخلافة. وقال “قصر باكنغهام آلة بيروقراطية تعمل بوتيرتها الخاصة”.

وأضاف كاوثورن: “يمكن بالطبع حدوث تأخيرات بسبب انتشار فيروس كورونا”. “ولكن بالنظر إلى الاضطرابات الملكية المستمرة حول ساسكس، مثل صفقة مذكرات هاري المفاجئة وتسمية الطفل ليليبت، فمن المؤكد أن هناك احتمالا أن يعمل رجال الحاشية للحكم في هذا الأمر”.

بينما يمتلك Archie ميزة ملف تعريف على موقع Buckingham Palace الإلكتروني ، إلا أن Lilibet لم يكن لديها حتى الآن واحدة خاصة بها.

لم يرد ممثلو قصر باكنغهام على الفور على طلب Insider للتعليق.

المصدر: insider.com