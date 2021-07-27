طوكيو – توج الروسي فلاديسلاف لارين، البالغ 25 عاما، بالميدالية الذهبية في مسابقة التايكواندو لوزن فوق الـ80 كغ، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020”.

وتمكن لارين من حصد الذهب بعد تفوقه في النهائي بنتيجة 15-9 على منافسه من مقدونيا الشمالية، ديان غيورغيفسكي، الذي اكتفى بالفضية، فيما نال البرونزية كل من الكوبي رافائيل ألبا، والكوري الجنوبي إن كيو دون.

وهذه الذهبية السابعة لمنتخب روسيا الذي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، والثانية في التايكواندو بعد أن توج مكسيم خرامتسوف بذهبية وزن دون 80 كغ أمس الاثنين.

المصدر: rsport.ria.ru