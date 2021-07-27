ليبيا – تنفيذًا للتعليمات الصادرة من وزير الصحة علي الزناتي وسمير كوكو وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان، وباستجابة عاجلة من قِبل إدارة الطوارئ الصحية بديوان الوزارة، تم إرسال فريق طبي طارئ لدعم مركز العزل بمدينة زليتن.

الفريق تضمن وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة أطباء متخصصين وممارسين في العناية الفائقة، وفنيي عناية وتخدير وتمريض عزل، وذلك لتقديم الدعم اللازم للمركز بعد ما شهدته المدينة من ازدياد في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

هذا وقد باشر الفريق مهامه، وهو الآن موجود ويعمل يدًا بيد مع الأطباء في مركز العزل.

وتأتي هذه الاستجابة نتيجة للوضع الوبائي الراهن، وضمن الدور المنوط بإدارة الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة كورونا، ولعلاج أكبر عدد من الحالات المصابة في هذه المناطق.