الأردن – أحالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية عطاء نقل مادة النفط الخام من بيجي في العراق إلى مصفاة البترول في الزرقاء، ومقدارها نصف مليون طن، على شركة نائل الذيابات وشركاه (برج الحياة للنقل).

ويأتي ذلك تنفيذا لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين الحكومتين الأردنية والعراقية.

وبموجب المذكرة يشتري الأردن النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك)، لتلبية جزء من احتياجاته السنوية وبما لا يزيد عن 10 آلاف برميل يوميا، تشكل 7 بالمئة من احتياجات المملكة، على أساس معدل سعر خام برنت الشهري، بحسم فرق كلف النقل وفرق المواصفات ومقدارها 16 دولارا للبرميل الواحد.

وتشارك في عملية النقل صهاريج عراقية بواقع 50 بالمئة من الكمية اليومية إلى جانب الصهاريج الأردنية.

وقال نائل الذيابات، إنه تم خلال اجتماع عقد مؤخرا في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وفتح العروض المالية للشركات المتأهلة، وجاء فوز الشركة بالعطاء بصفتها صاحبة “أنسب” عرض مالي بين أربع شركات تأهلت للعطاء الفني الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأضاف بأن عملية النقل ستبدأ في غضون أسبوعين بعد استكمال إصدار التأشيرات، بحيث ستكون العملية بنظام “الشحن من الباب إلى الباب “.

ومن المقرر بحسب الذيابات تسلم وثائق عطاء النقل الثلاثاء من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وكانت الوزارة طرحت عطاء نقل مادة النفط الخام، من موقع التحميل في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، بمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

وكالات