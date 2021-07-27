ليبيا – توجه فريق طبي مكون من 5 أطباء و 5 فنيين إلى مركز العزل الأورام في مصراتة، بعدما شهدته المدينة من ازدياد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة نوهت عبر مكتبها الإعلامي إلى أن تعزيز مركز العزل الأورام مصراتة بالأطباء يأتي بناء على تعليمات علي الزناتي وزير الصحة، لدعم وتعزيز مراكز العزل في كافة المدن الليبية.

يشار إلى أن وزارة الصحة قد دعمت خلال الأيام الماضية، مركز العزل الصحي ازريق بطبيب عناية وفني تخدير، وستستمر في توجيه الأطباء إلى مراكز العزل والفلترة بالمدن التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات، وذلك للسيطرة على الوضع الوبائي.