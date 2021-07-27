وزير الخارجية الأردني: نتابع التطورات في تونس ونأمل أن تتجاوز هذه الأوضاع الصعبة

وزير الخارجية الأردني: نتابع التطورات في تونس ونأمل أن تتجاوز هذه الأوضاع الصعبة

الأردن – أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي متابعة التطورات في تونس، آملا “تجاوز هذه الأوضاع الصعبة بما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها”.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب الصفدي: “نتابع التطورات في تونس الشقيقة، ونأمل أن يتجاوز الأشقاء هذه الأوضاع الصعبة وبما يحفظ سلامة تونس وأمنها واستقرارها، ويحقق طموحات شعبها العزيز، ويحمي مصالحه، ومكتسباته ومسيرته ومنجزاته”.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر خلال اجتماع طارئ للقيادات العسكرية والأمنية أمس الأحد، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما قرر تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.

واليوم الإثنين، أصدر سعيّد أمرا رئاسيا بإعفاء وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان من مهامهم.

المصدر: RT