القاهرة – اتصل الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، برئيس الحكومة اللبنانية المكلف، نجيب ميقاتي، متمنيا له النجاح في مهمة تأليف حكومة جديدة تجري الإصلاحات الضرورية.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إن أبو الغيط تمنى لميقاتي “التوفيق في تأليف حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة التي يحتاجها لبنان للخروج من مأزقه الراهن”.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط عبر لميقاتي عن “دعم الجامعة المستمر للبنان للخروج من أزمته الحالية، التي أثرت تبعاتها على كافة شرائح الشعب وعلى استقرار البلاد”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف يوم أمس الإثنين، رئيس الحكومة الأسبق، نجيب ميقاتي، بتشكيل الحكومة الجديدة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف حكومة لبنانية تتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.

وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون بتشكيل حكومة لبنانية، بعد استقالة حكومة حسان دياب، إثر انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى الى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

المصدر:RT