طوكيو – أحرزت بريطانيا ذهبية التتابع أربع مرات 200 متر سباحة حرة للرجال، اليوم الأربعاء، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في طوكيو.

وكانت بريطانيا على بعد 0.02 ثانية فقط من معادلة الرقم العالمي القياسي للولايات المتحدة الصامد منذ 2009، إذ سجلت 6:58:58 دقائق، أمام روسيا المشاركة تحت علم محايد، بفارق 3.23 ثوان، وأستراليا بفارق 3.26 ثوان، فيما حلت الولايات المتحدة رابعة.

وهذا هو أول لقب لبريطانيا في هذا السباق، علما بأنها حلت وصيفة وراء الولايات المتحدة في نسخة ريو دي جانيرو 2016.

المصدر: وكالات