طوكيو – تغلب منتخب مصر لكرة اليد على نظيره الياباني، بنتيجة 33-29، في مباراة أقيمت اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية في أولمبياد طوكيو 2020.

وأنهى المنتخب المصري، الشوط الأول متقدما في النتيجة بفارق 7 أهداف (18-11)، ثم واصل تفوقه في الشوط الثاني، لينهي المباراة بنتيجة 33-29.

وتعد هذه هي ثالث مواجهات منتخب مصر لكرة اليد في أولمبياد طوكيو 2020، إذ حقق الفوز في مباراته الأولى على منتخب البرتغال (32-31)، قبل أن يخسر أمام الدنمارك في الجولة الثانية، بنتيجة 27-32.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث خلف متصدرا المجموعة الثانية، الدنمارك والسويد، بست نقاط لكل منهما.

وبات المنتخب المصري قريبا جدا من بلوغ دور الثمانية، إذ يتأهل إلى هذا الدور أول أربعة منتخبات عن كل مجموعة في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن المباراة القادمة لمنتخب مصر ستكون أمام السويد، وتقام يوم الجمعة القادم.

المصدر: RT