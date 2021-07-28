الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ميانمار وسط تفشي كورونا

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ميانمار وسط تفشي كورونا

ميانمار – دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص لميانمار توم أندروز اليوم الثلاثاء مجلس الأمن الدولي والدول الأعضاء إلى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال أندروز في بيان: “يجب على الأمم المتحدة أن تتحرك فورا لوقف هجمات المجلس العسكري والمضايقات والاعتقالات في خضم أزمة كوفيد -19″، مشيرا إلى أن “جيش ميانمار قتل ما لا يقل عن 931 شخصا ويحتجز حاليا ما لا يقل عن 5630 رهن الاحتجاز التعسفي”.

وحث أندروز الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على استخدام جميع الأدوات المتاحة لمطالبة المجلس العسكري بوقف هجماته على الفور على العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين هم بأمس الحاجة إليها لمكافحة كورونا.

المصدر: “سبوتنيك”