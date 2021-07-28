ليبيا- عبرت مفوضة الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي أميرة الفاضل عن حزنها العميق لغرق 57 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل ليبيا.

الفاضل كتبت في تغريدة لها في حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تابعتها صحيفة المرصد: “أحزنتني الأنباء المأساوية عن وفاة 57 من الأفارقة قبالة سواحل ليبيا، وبالنيابة عن مفوضية الاتحاد الأفريقي أتقدم بأحر التعازي لأسرهم”.

وشددت الفاضل على التزام الاتحاد الإفريقي بدعم ليبيا والدول الأعضاء لإيجاد حلول دائمة للأزمة الإنسانية التي تشهدها القارة، من بينها إعادة توطين اللاجئين وإعادة القبول والإدماج في مجتمعاتهم، لضمان عدم حدوث مثل هذه المآسي.

ودعت الفاضل الشركاء بمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي لتحمل مسئولياتهم في استمرار دعم الاتحاد الإفريقي لضمان حماية الأرواح البشرية.