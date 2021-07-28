السعودية – أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، امس عن إحباط هجوم نفذته مليشيا الحوثيين على جنوب المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأفاد التحالف، حسبما نقلته وكالة “واس” السعودية الرسمية، باعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين مفخختين وصاروخين باليستيين أطلقتها مليشيا الحوثيين باتجاه منطقة جازان جنوب المملكة.

ولاحقا أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين ثالث ورابع أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية.

وأكد أن قواته أحبطت كل محاولات “المليشيا الحوثية العدائية” لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في جزان.

وشدد على أنه يتخذ “إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.

وتنفذ قوات الحوثيين هجمات متكررة بطائرات مسيرة مفخخة تستهدف مواقع عسكرية أو نفطية جنوب السعودية بينما تقول الرياض إن هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين للخطر.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب مليشيا الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: “واس” + وكالات