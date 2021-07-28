السلطات الصحية الأمريكية: بعض المطعمين يمكن أن ينقلوا سلالة “دلتا” من فيروس كورونا

السلطات الصحية الأمريكية: بعض المطعمين يمكن أن ينقلوا سلالة “دلتا” من فيروس كورونا

الولايات المتحدة – أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن بعض الحاصلين على المطعوم ضد كورونا يمكن أن ينقلوا سلالة “دلتا” من الفيروس إلى الآخرين.

وقالت مديرة مراكز الرقابة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، روشيل والينسكي خلال مؤتمر صحفي، امس: “في الأيام الأخيرة اطلعت على بيانات علمية جديدة، تشير إلى أن سلالة “دلتا” لها سلوك مختلف عن السلالات الأخرى من كوفيد-19″.

وأضافت أن المعطيات الواردة من مختلف الولايات الأمريكية تدل على أنه في حالات نادرة يمكن للأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا نقل هذه السلالة من الفيروس إلى الآخرين.

وجددت مديرة المراكز الأمريكية للرقابة على الأمراض التأكيد على أن التطعيم يسمح بتفادي المرض الشديد الذي يقتضي النقل إلى المستشفى واستبعاد إمكانية الوفاة بسبب الفيروس.

وفي وقت سابق أوصت المراكز للأمريكية المطعمين ضد فيروس كورونا، بالعودة إلى ارتداء الكمامات.

المصدر: “نوفوستي”