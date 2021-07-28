ليبيا – قال عضو لجنة اختيار المناصب السيادية بمجلس النواب عبد الهادي الصغير إن اجتماع روما سينتهي يوم الخميس القادم، ومن المبكر الحديث عن النتائج التي سيتوصل لها.

الصغير أشار خلال تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه تم البدء في مناقشة قانون انتخاب رئيس الدولة، مبديًا انزعاجه من بيان البعثة الأممية الذي صدر قبل بدء الاجتماع، والذي أفادت به بضرورة تشاور مجلس النواب مع مجلس الدولة.

وتابع: “تحدثنا مع البعثة عن هذا المجال وأكدنا لها أننا في العديد من النقاط حاولنا التحاور مع مجلس الدولة، ولكن مجلس الدولة عائق أمام أي حلول، ولا يرغب في انتخابات 24 ديسمبر، بالتالي نحن لا نستطيع أن نتوافق معه”.

وأعرب عن أمله بالاتفاق مع مجلس الدولة في ظل إصرار المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجتمع الدولي والليبيين على انتخابات 24 ديسمبر، لافتًا إلى أنه سيتم الوصول لصياغة لهذه القوانين وانتخاب الرئيس والبرلمان في يوم واحد، ومن ثم عرضها على مجلس النواب لإقرارها والذهاب بها لمفوضية الانتخابات.

كما أضاف: “تحدثنا مع رئيس المفوضية وقال: إنه من الممكن تمديد التسجيل للناخبين إلى 15-8. بالتالي ما زال أمامنا فرصة الـ10 أيام القادمة لإصدار القانون، ومجلس النواب سيكون في موعده ويصدر القوانين، المجتمع الدولي والبعثة الأممية تقبل بالانتخابات أو لا تقبل أو تتعاطى معها أو لا المهم ألا يكون مجلس النواب هو المعرقل. وسنثبت للمجتمع الدولي ولليبيين أولًا أن مجلس النواب ليس معرقلًا لانتخابات 24 ديسمبر”.

ونوّه إلى أن تمثيل المفوضية جاء بهدف تجنب الأخطاء الفنية بالقوانين التي سيتم الاتفاق عليها، وحتى لا تخرج قوانين يشوبها العيب ومن ثم تحتاج للمراجعة من جديد، مبينًا أن عماد السايح كان موجودًا بالاجتماع من الناحية الفنية فقط؛ لأنه من الناحية الدستورية والتشريعية لا يحق له المشاركة في وضع هذه القوانين.

وجدد تأكيده على أن وجود مفوضية الانتخابات باجتماع روما هو من الناحية الفنية فقط حتى يكون موعد الانتخاب في 24 ديسمبر ولا يتم تعطيله أو إعادة صياغة القوانين من جديد.

تفريغ نص الحوار – المرصد خاص