امغيب أشار في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن ما يشهده الشارع التونسي سيؤثر على مجريات الأحداث السياسية في ليبيا، وأهمها الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر نهاية العام.

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد امغيب أمس الثلاثاء أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، بحق تنظيم “جماعة الإخوان المسلمين” سوف تلقي بظلالها على الجماعة في ليبيا.

وقال: إن “ما حدث في تونس هي انتفاضة شعبية ولا يمكن تسميتها غير ذلك، والرئيس التونسي قيس سعيد، انتظر هذه الانتفاضة الشعبية وانتظر كل هذه المدة لكي يحظى بالتأييد الشعبي والدعم الشعبي، حتى يصدر هذه القرارات المصيرية التي أصدرها خلال اليومين الماضيين”.

ووصف قرارات الرئيس التونسي بأنها “جريئة جدًا وبكل تأكيد كلها تصب في مصلحة الشعب التونسي وفي مصلحة السيادة التونسية والدولة التونسية”، موضحًا أن ما أصدره الرئيس التونسي من قرارات بحق تنظيم جماعة الإخوان المسلمين سوف تُلقي بظلالها على جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بكل تأكيد، وعلى رأسها مجلس الدولة برئاسة خالد المشري.

كما لفت إلى أن ما شهده الشارع التونسي سيؤثر بشكل أو بآخر على مجريات الأحداث السياسية في ليبيا، مشيرًا إلى أن أهم هذه المجريات هو موضوع الانتخابات في ديسمبر القادم، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا المستفيدين من وجودهم في السلطة الآن يسعون بكل قوة لتأهيل الانتخابات، بحسب قوله.

وتابع: “إن نجوا من انتفاضة الشعب الليبي التي نتمنى أن تحدث مثل ما حدث في تونس، نتمنى أن ينتفض الشعب والشارع الليبي كما حدث في تونس من قبل وفي مصر من قبل، وهو يحدث في تونس اليوم ونرى الآن مصر وهي تتعافى”.

وردًا على سؤال حول توقعاته بشأن الشارع الليبي وهل يمكن أن نشهد مثل هذه المواقف والقرارات من قبل السلطات في ليبيا قال: “نعم بكل تأكيد الشارع الليبي يعرف مصلحته ويعرف من الذي يعرقل قيام الدولة في ليبيا ويعلم أن تنظيم الاخوان هو الذي جلب لليبيا الاحتلال التركي والسيطرة الأجنبية على بعض المطارات والقواعد العسكرية في ليبيا”.

وأردف : “الشارع الليبي يعي جيدًا خطورة وجود مثل هذا التنظيم في ليبيا، لكن في ليبيا هذا التنظيم متمترس خلف ترسانة عسكرية متمثلة في بعض الميليشيات التي يعتبرها التنظيم جناح عسكري له لكن أمام إرادة الشعب لا يمكن أن يبقى أحد”.

أما حول إعلان رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، ورفضه لقرارات الرئيس التونسي، الذي وصفها بالانقلاب فعلق قائلًا: “لا نتوقع من خالد المشري غير ذلك، ولا نتوقع أن يبارك انتفاضة الشعب التونسي”.