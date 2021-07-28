بايدن يزعم تدخل روسيا في انتخابات الكونغرس المقررة السنة المقبلة

بايدن يزعم تدخل روسيا في انتخابات الكونغرس المقررة السنة المقبلة

واشنطن – زعم الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن روسيا تتدخل في انتخابات الكونغرس النصفية المقرر إجراؤها في عام 2022.

وصرح الرئيس الأمريكي بهذه المزاعم في حديث مع الصحفيين بعد زيارة مكتب مدير جهاز الاستخبارات الوطنية.

وبحسب مزاعمه فإن موسكو تتدخل في الانتخابات من خلال “نشر معلومات مضللة”.

ووفقا للصحفيين فإن الرئيس الأمريكي “حذر من خطر نشوب صراع عسكري حقيقي جراء الهجمات الإلكترونية من روسيا”، ولم يقدم بايدن حتى الآن أي دليل على مزاعم الولايات المتحدة بأن روسيا تقف وراء هجمات إلكترونية طالت عددا من المنشآت الأمريكية.

وصرحت واشنطن مرارا بأن موسكو متورطة في التدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية، وهو ما تنفيه روسيا، حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع شبكة “إن بي سي” في منتصف يونيو الماضي، أن الولايات المتحدة لم “تبذل أي جهد لتقديم أي دليل على صحة هذه المزاعم”.

المصدر: نوفوستي