ليبيا – أكد مدير برج الأمل بمركز بنغازي الطبي أحمد الأوجلي أن البرج يشهد تزايدًا في عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا وبشكل ملحوظ، خاصة في الأشهر الأخيرة.

الأوجلي وفي حوار له مع المكتب الإعلامي بالمركز الطبي قال: إن حالات العناية الفائقة بلغت وتجاوزت السعة السريرية لها، وتضم حاليًا 8 أسرّة بأجهزة التنفس الصناعي. معولًا على زيادة القدرة الإستعابية بالعناية بمزيد من أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 32 سرير.