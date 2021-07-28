بيسكوف: يجب ألا يتفاقم الوضع في الشرق الأوسط بعد قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها في العراق

بيسكوف: يجب ألا يتفاقم الوضع في الشرق الأوسط بعد قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها في العراق

روسيا – أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن قرار واشنطن إنهاء مهام قواتها القتالية في العراق يستحق الاهتمام، وأضاف أنه من السابق لأوانه إصدار أحكام، في انتظار الخطوات المقبلة.

وشدد بيسكوف على أنه ينبغي أن لا تزيد احتمالات نشوب صراع في الشرق الأوسط بعد القرار الأمريكي هذا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، تعليقا على قرار الولايات المتحدة إنهاء المهام القتالية لقواتها في العراق: “هذا وضع يستحق مزيدا من الاهتمام. الوضع هناك في العراق مختلف قليلا، لأن، عددا كبيرا مما يسمون بالمستشارين العسكريين، على ما يبدو، باقون، وسيواصلون العمل في العراق .. سنراقب التطورات، ومن السابق لأوانه إصدار أحكام”.

وأكد بيسكوف على أن موسكو تسعى لتطوير التعاون الثنائي مع بغداد.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام الجاري “مهمتها القتالية” في العراق لتباشر “مرحلة جديدة” من التعاون العسكري مع هذا البلد.

المصدر: تاس