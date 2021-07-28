الولايات المتحدة – أعلنت شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية عن أرباح وإيرادات للربع الثاني من العام فاقت توقعات “وول ستريت”، إذ بلغت 11.96 مليار دولار.

وقالت الشركة، التي يقودها الملياردير، إيلون ماسك، إن الإيرادات قفزت 98.1 بالمئة إلى 11.96 مليار دولار في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو 2021 ، من 6.04 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان محللون قد توقعوا إيرادات عند حوالي 11.3 مليار دولار.

وسجلت “تسلا” أرباحا بلغت 1.14 مليار دولار، أو 1.45 دولار للسهم، في الربع الثاني، متجاوزة بسهولة توقعات المحللين البالغة 98 سنتا للسهم.

وعلى صعيد التداولات، صعد سهم شركة صناعة السيارات الأعلى قيمة في العالم 2.2 بالمئة، إلى 657.62 دولار في التعاملات اللاحقة على الإغلاق.

المصدر: رويترز