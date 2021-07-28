روسيا – دعت الوكالة الروسية للطاقة الذرية “روساتوم” وزير الكهرباء المصري لحضور البدء في تصنيع أولى المعدات الثقيلة الخاصة بمحطة الضبعة الذرية المصرية في روسيا، خلال الشهر المقبل.

وفي تصريحات لموقع “الشروق” الإخباري، كشف مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية عن تلقي وزير الكهرباء دعوة بهذا الشأن من رئيس “روساتوم” التي ستنفذ مشروع محطة الضبعة النووية، مضيفا أنه من المرتقب تشغيل الوحدة الأولى للمفاعل في محطة الضبعة خلال عام 2028 المقبل، على أن يتم أيضا بدء تشغيل الوحدة الرابعة والأخيرة للمفاعل في فبراير 2030.

وأشار المسؤول إلى الانتهاء من إنشاء السور الشبكي حول الموقع بأكمله ويتم حاليا إجراء التسوية الرأسية لأرض الموقع، لافتا إلى أن الهيئة حصلت على تقرير الأمان النووي من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، في آخر الخطوات التي تسبق الحصول على إذن بدء الإنشاءات.

وأكد أنه من المرتقب الحصول على إذن الإنشاء ووضع الصبة الأولى من الخرسانة لأول وحدة داخل المفاعل في النصف الثاني من عام 2022 ووضع أول طوبة قبل 6 أكتوبر عام 2022.

المصدر: “الشروق”