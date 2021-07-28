روسيا تحرز فضيتي الرجال والسيدات بكرة السلة (3 ضد 3) في أولمبياد طوكيو

روسيا تحرز فضيتي الرجال والسيدات بكرة السلة (3 ضد 3) في أولمبياد طوكيو

طوكيو – أضافت روسيا إلى رصيدها في أولمبياد طوكيو اليوم الأربعاء ميداليتين فضيتين في مسابقة كرة السلة 3 ضد 3 التي اعتمدت لأول مرة في الأولمبياد الحالي.

واكتفى المنتخب الروسي للسيدات بالمركز الثاني بعد خسارته في المباراة النهائية بفارق ثلاث نقاط بنتيجة 18-15 أمام نظيره الأمريكي الذي عانق الميدالية الذهبية الأولى لهذا النوع من الرياضة في تاريخ الأولمبياد.

وتوج المنتخب الصيني بالميدالية البرونزية بفوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره الفرنسي بنتيجة 16-14.

كما اكتفى المنتخب الروسي للرجال بالميدالية الفضية، بعد خسارته بنتيجة 21-18 أمام نظيره اللاتفي الذي توج بذهبيته الأولى في الأولمبياد الحالي.

وتوج المنتخب الصربي بالميدالية البرونزية عقب فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على نظيره البلجيكي بنتيجة 21-10.

ورفعت روسيا التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية، رصيدها إلى 23 ميدالية ملونة ( 7 ذهبيات و10 فضيات و6 برونزيات).

المصدر: rsport.ria.ru